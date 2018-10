Contraffazione: banconote false sul territorio nazionale ed estero, sgominata organizzazione

- I militari della Compagnia Carabinieri di Capua (Ce) hanno eseguito, in varie località del territorio nazionale, un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), nei confronti di otto persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e alla cessione di banconote false nel territorio nazionale ed estero. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti il 16 ottobre scorso, nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato altresì all'esecuzione di cinque mandati di arresto europeo, emesso dal giudice istruttore del Tribunale penale francese di Nancy, nei confronti di altrettanti cittadini italiani. Nell'ambito della medesima attività investigativa di carattere transnazionale, le forze di polizia francesi, con l'ausilio di alcuni militari del Norm della Compagnia dei Carabinieri di Capua, hanno eseguito, in territorio francese, 9 fermi di polizia, nei confronti di cittadini francesi. (segue) (Ren)