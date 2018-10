Golf: lungomare di Napoli si trasforma per un weekend in percorso di gara

- "Golf in piazza" sul lungomare partenopeo in programma domenica dalle 9 alle 17: Una giornata dedicata alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vorranno scoprire gratuitamente questo sport, con 11 zone di prova con sfide di abilità, contest per il gioco corto e per il gioco lungo. Ad aprire il weekend di sport, sabato 27 ottobre, da Castel dell'Ovo i colpi di celebri appassionati di golf come l'ex calciatore Giuseppe Incocciati e l'attore Davide Devenuto. Il Lungomare Caracciolo è destinato a trasformarsi in un percorso di gara, con una serie di infopoint per ritirare un gadget e richiedere informazioni su come e dove iniziare a giocare a golf con la collaborazione della Delegazione Campania Fig. La due giorni sarà anche dedicata alla prevenzione con la Fondazione Melanoma Onlus, diretta da Paolo Ascierto, che domenica offrirà check-up dermatologici gratuiti all'interno di un'area appositamente dedicata sul Lungomare Caracciolo, alla presenza di un oncologo e di un dermatologo che forniranno consigli sui corretti stili di vita per prevenire il cancro.(Ren)