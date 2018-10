Arte: a Castellammare (Na) presentazione progetto ‘Indagare il sottosuolo’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 ottobre, alle ore 12.00, presso Villa Arianna a Castellammare di Stabia, la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, in qualità di promotori, in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, hanno il piacere di presentare alla Stampa il progetto di Lara Favaretto Digging Up. Atlas of the blank histories/Indagare il sottosuolo. Atlante delle storie omesse, vincitore della seconda edizione del Bando Italian Council 2017, ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del Ministero per i beni e le attività culturali. (segue) (Ren)