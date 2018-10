Verde urbano: Verdi, rimuovere residui taglio pini in via Tito Lucrezio Caro

- "A distanza di tre settimane dal taglio dei pini in via Tito Lucrezio Caro, ancora non sono stati rimossi i tronchi e tutto quel che è rimasto di quegli alberi che hanno caratterizzato, per decenni, una delle strade simbolo di Napoli". A denunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere della Prima Municipalità, Gianni Caselli, sottolineando che "con le piogge dei giorni scorsi quel miscuglio di tronchi, terreno e aghi s'è riversato in strada creando pozzanghere che hanno reso difficile la circolazione anche pedonale visto che la strada è aperta solo per i residenti proprio per la presenza di quel materiale che va rimosso subito". I Verdi, inoltre, ribadiscono la necessità di un tavolo tra i diversi enti interessati, compresa la Soprintendenza, "per individuare subito quali alberi piantumare al posto dei pini non appena saranno avviati i lavori di riqualificazione della strada che, al momento, somiglia a un'area bombardata".(Ren)