Ischia: Saiello (M5S), esenzione tasse per universitari già contenuta in nostra proposta (2)

- "La nostra pdl – prosegue Saiello – contiene alcune misure che in questi mesi sono state adottate dal Governo. Ma ce ne sono molte altre, di stretta competenza regionale, delle quali la maggioranza in Consiglio regionale non ha mai voluto tenerne conto. Proponiamo di congelare i tributi non soltanto agli studenti, ma a tutti gli attori del comparto produttivo che hanno subito danni. Proponiamo mobilità gratuita per lavoratori e studenti di famiglie direttamente colpite dall'evento sismico, trasporto pubblico gratuito per motivi lavorativi e scolastici, un forum sul turismo per rilanciare l'immagine dell'isola. Proponiamo, infine, di destinare la somma di mille euro ciascuno, decurtata dai rispettivi stipendi di consiglieri e assessori regionali, per il cofinanziamento di progetti di solidarietà. Uniamo forze e proposte. Solo così possiamo dare realmente una mano a questa gente che aspetta da oltre un anno che gli venga restituita la dignità". (Ren)