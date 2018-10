Sanità: Beneduce (FI), ridefinizione del ruolo dei medici di medicina generale

- "La medicina generale del terzo deve garantire il diritto alle cure attraverso investimenti sul numero e sulla quantità della formazione dei medici di medicina generale e sulle tecnologie". Ad intervenire sul ruolo dei medici di medicina generale è stata Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile Dipartimento Sanità di Forza Italia che interverrà domani ai lavori del Congresso nazionale dello SNAMI che si svolgeranno presso il Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. "Le borse di studio nel caso della formazione in medicina generale messe a disposizioni sono 1.100 all'anno, cioè, circa la metà del fabbisogno – commenta la consigliera. "Con D.D. n.54 del 1 ottobre 2018 in regione Campania il numero delle borse di studio per medici in formazione è aumentato passando da 80 a 192 unità". "Un segnale sicuramente positivo che deve essere accompagnato da una vera e propria ridefinizione del ruolo dei medici di medicina generale dando finalmente attuazione alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale” ha concluso Beneduce.(Ren)