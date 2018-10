Napoli: a Castel dell'Ovo omaggio ai De Filippo

- "I De Filippo, il mestiere in scena", mostra monumentale in programma a Napoli dal 28 ottobre 2018 al 24 marzo 2019,sarà presentata alla stampa per una visita in anteprima sabato 27 ottobre alle ore 11.30 a Castel Dell'Ovo, sede dell'esposizione per cinque mesi. A parlare dell'evento, fortemente voluto dalla famiglia De Filippo e promosso dal Comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo, saranno Luigi de Magistris(Sindaco di Napoli), Nino Daniele(Assessore alla Cultura e al Turismo), i curatori Carolina Rosi, Tommaso De Filippo e Alessandro Nicosia, Presidente di C.O.R. a cui si deve anche l'organizzazione generale del progetto. La mostra, nata con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si avvale della collaborazione di Istituto Luce-Cinecittà, Fondazione Eduardo De Filippo, SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, RAI - main media partner e Rai Teche, con la partecipazione del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux e con il sostegno di BPER Banca, Gratta e Vinci e dell'azienda agricola Scovaventi.(Ren)