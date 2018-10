Danza: domani e dopodomani all'Auditorium del centro sociale di Salerno la rassegna "Incontri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due spettacoli diversi ma uniti dallo stesso denominatore, valorizzare la bellezza. Domani (venerdì 26 ottobre) e sabato 27 ottobre il palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, ospiterà la rassegna di danza “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza in collaborazione con Raid – Rassegna Internazionale di Danza di Claudio Malangone. Domani mattina ci sarà il primo matinée previsto in cartellone: alle ore 10.30 andrà in scena “E.sperimenti dance craft” di Esperimenti Dance Company, le coreografie sono di Federica Galimberti, Mattia de Virgiliis e Francesco di Luzio. In questo spettacolo la protagonista è la musica lirica in “Hopera” e leggera in “Per...Inciso”; quasi un tracciato al cui interno è disegnata la storia dell’uomo e da qui ha inizio la ricerca della sua bellezza. “E.sperimenti Dance Craft”, è l’incontro di due delle produzioni coreografiche principali della compagnia. Si scorre dalle dolci quanto frizzanti arie del Bel Canto, ai pezzi dei cantautori dal ’60 ad oggi, musica leggera ma profonda in testi e contenuti. Costo del biglietto, 8 euro. Sabato 27 ottobre per la sezione “Kids”, alle ore 18, l’Auditorium del Centro Sociale di Pastena ospiterà la compagnia spagnola Baal Dansa con “Miramirò”, uno spettacolo di danza e animazione video per i più piccoli, nato dall'universo di Joan Mirò; la coreografia è di Catalina Carrasco e Gaspar Morey. Una selezione delle sue opere diventa il nucleo per la costruzione dello spettacolo. I colori vivaci e le forme geometriche sono alcuni degli elementi in scena avranno il compito di accendere la fantasia, suggerendo al pubblico che “tutto è possibile”. Costo del biglietto, 5 euro. (Ren)