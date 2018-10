Campania: al via il programma strategico regionale per forestazione e bonifica montana

- La Regione Campania ha stanziato 20 milioni di euro a favore delle comunità montane e amministrazioni provinciali per la realizzazione degli interventi previsti, per l’annualità in corso, dal progetto strategico "Nuovi Interventi sulle Green infrastructures forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli enti delegati”, in ottemperanza al Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (Depf) 2018-2020 e in linea con i dettami del Regolamento regionale in materia di forestazione. “Diamo il via - ha dichiarato Franco Alfieri, capo della segreteria del Presidente De Luca - ad investimenti per 246,9 milioni finalizzati alla cura e manutenzione straordinaria dei nostri territori montani e collinari, oltre che alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale, che copre quasi un terzo della superficie della Campania. Puntiamo, in particolare, alla prevenzione, messa in sicurezza e protezione dei territori montani perché solo in questo modo si creano le condizioni per favorire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne e porre cosi un argine al dilagante fenomeno dello spopolamento”. (segue) (Ren)