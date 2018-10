Arte: a Castellammare (Na) presentazione progetto ‘Indagare il sottosuolo’ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’Atlante delle storie omesse Lara Favaretto, coadiuvata dal coordinatore scientifico Anna Cuomo per il museo Madre, propone un’indagine del territorio volta a tracciare una mappatura di zone sensibili, luoghi che custodiscono nel sottosuolo tracce di storie laterali e dimenticate che, riportate alla luce attraverso carotaggi, dopo essere state mostrate, studiate e catalogate in una scatola di conservazione, saranno archiviate, insieme, in un contenitore di ferro che verrà sigillato e sepolto come Time Capsule. Il luogo dell'interramento sarà contrassegnato da una pietra lavica recante la data della sepoltura e del futuro dissotterramento, che avverrà tra cento anni, e le sue coordinate saranno inviate all'International Time Capsule Society (ITCS) ad Atlanta. Saranno presenti: Federica Galloni, Direttore Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Massimo Osanna, Direttore Generale Parco archeologico di Pompei; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Laura Valente, Presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; Andrea Viliani, Direttore Generale museo Madre e l’artista Lara Favaretto. (Ren)