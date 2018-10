Sanità: Castellone (M5s), con il registro tumori conosceremo la verità sui morti della Terra dei Fuochi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione unanime, in Commissione Igiene e Sanità, del ddl che istituisce la rete nazionale dei Registri dei Tumori, abbiamo compiuto un importante passo avanti nella direzione della prevenzione e del monitoraggio delle malattie oncologiche. Perfezionando la qualità dei dati raccolti su scala nazionale, colmeremo finalmente una lacuna del nostro Servizio sanitario, avendo a disposizione ogni anno una fotografia aggiornata e dettagliata dello stato di salute di ciascun territorio del nostro paese. Con la rete nazionale avremo la possibilità di studiare i dati su incidenza, mortalità e correlazione tra patologia oncologica e fattori ambientali, soprattutto in alcune zone del nostro Paese con forte incidenza tumorale. Conosceremo la verità sulle morti della Terra dei Fuochi, la mia terra. E delle tante, troppe terre dei fuochi disseminate nel nostro paese. E sapremo come agire in maniera più efficace e incisiva". E' quanto ha annunciato la senatrice e capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Igiene e Sanità Maria Domenica Castellone. "Uno strumento – ha sottolineato Castellone - che ci consentirà, nel contempo, anche di valutare l'efficacia dei percorsi diagnostici e terapeutici. Un atto dovuto, atteso da troppi anni, nei confronti di chi soffre e lotta contro questo male, di chi assiste quotidianamente malati di tumore, di chi, con senso di dovere e professionalità, potrà continuare a perfezionare il proprio lavoro di ricerca, che terrà conto di dati nuovi, aggiornati, precisi, elaborati attraverso un costante monitoraggio dei fattori di rischio. Con la rete nazionale sarà possibile cominciare a capire quanto in certe aree incidano sull'insorgere di determinate neoplasie i fumi che saturano l'aria e i veleni che infestano i terreni". (Ren)