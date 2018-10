Piazza Plebiscito: Verdi, incontro con Soprintendente per accordo su cantiere

- "Abbiamo chiesto un incontro al Soprintendente per l'Archeologia, le belle arti e il paesaggio per il Comune di Napoli per discutere del cantiere in piazza del Plebiscito e per ribadire la nostra richiesta di un tavolo interistituzionale che permetta di trovare un rapido accordo che faccia ripartire subito i lavori, spostandoli magari in un altro posto". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme al consigliere comunale Marco Gaudini, ha contestato la scelta di aprire un cantiere in piazza del Plebiscito "perché c'è il rischio di tenere la piazza simbolo di Napoli ostaggio del cantiere per mesi, se non per anni". "Se quelle grate vanno fatte, si trovi una soluzione alternativa o almeno meno impattante e si faccia in fretta anche per rispettare i tempi previsti dal finanziamento europeo grazie al quale si possono fare i lavori previsti" hanno aggiunto Borrelli e Gaudini per i quali "si devono mettere da parte le polemiche e trovare un accordo in tempi rapidi, anche per garantire il lavoro degli operai che devono essere impegnati nel cantiere".(Ren)