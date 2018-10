Universiadi: Borrelli (Verdi) rammarico per il Collana non riqualificato

- "Le previsioni positive di FederAlberghi sul sold out delle stanze disponibili e l'accordo tra le federazioni sportive e il Commissario confermano che s'è imboccata la strada giusta per le Universiadi del prossimo anno e che avevamo visto giusto quando abbiamo insistito affinché non si rinunciasse nonostante le difficoltà incontrate". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, ricordando che "solo il Governo, forse sotto la spinta dei leghisti, non c'ha creduto lasciando il tutto nelle mani di Regione e Comune che stanno facendo al meglio il loro lavoro". "Resta il rammarico di non vedere un impianto storico quale il Collana nell'elenco delle strutture sportive protagoniste delle Universiadi" ha aggiunto Borrelli per il quale "a causa del lungo braccio di ferro giudiziario messo in piedi dalla Giano, ci ritroviamo con un impianto che è ancora chiuso e che non sapremo quando sarà riaperto anche perché, qualora la società che s'è aggiudicata la gestione rinunci, sarà difficile trovare i fondi necessari alla riqualificazione, in mancanza di quelli stanziati per le Universiadi".(Ren)