Napoli: nuove regole per gare di pesca sportiva

- Grazie alla sinergica collaborazione con Autorità Portuale, Marina Militare e Capitaneria di Porto si è prodotto l'ampliamento dell'ordinanza che regolamenta le gare di pesca sportive al Molo S.Vincenzo. Tale ordinanza si inquadra nel percorso strategico di questa Amministrazione che intende restituire fruibilità dei beni comuni della città. D'ora innanzi le istanze per l'effettuazione di gara di pesca sportiva si potranno svolgere nelle giornate di sabato e domenica per due week end al mese previa autorizzazione degli organi competenti. "Un risultato importante che restituisce in modo paritario la possibilità di programmare tali gare quadrimestralmente al fine di consentire un ricco calendario partecipato ed includente" ha dichiarato la Delegata al Mare Daniela Villani.(Ren)