Napoli: alla Mostra d'Oltremare i passi giusti per il lavoro

- Si svolgerà il 25 e 26 ottobre alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie protette e dei giovani che aspirano a diventare imprenditori. Il tutto inserito in un contesto di simpatica competizione tra studenti degli istituti alberghieri della nostra regione, intenti alla preparazione di gustosi piatti gourmet, insieme all'associazione di ragazzi down già avviati alla ristorazione. Durante la kermesse ben 70 aziende aderenti all'iniziativa procederanno a colloqui di selezione, nei propri corner, per coprire gli obblighi derivanti dalla legge 68/99.Nomi importanti quali MSC Crociere, Hitachi, Ikea, SIRE Ricevimenti, Alten Italia, Optima Italia, Carpisa, Leonardo, Accenture, Grand Hotel Excelsior Vittoria, Grand Hotel Quisisana di Capri, Maticmind, Marina di Stabia Spa, Gruppo Engineering, Proclean , Pineta Grande, ecc.. hanno confermato la loro partecipazione. La presenza di esperti di INVITALIA, dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro sarà collante importante della manifestazione. Ci saranno 3 seminari sia sull'alternanza scuola - lavoro, sia sull'inserimento lavorativo dei disabili (con la diffusione di una guida pratica alle assunzioni), sia sulla creazione d'impresa, con esperti e testimonial di giovani che hanno 'creato la propria azienda', grazie alle misure di Garanzia Giovani e Resto al Sud. (segue) (Ren)