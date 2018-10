Napoli: alla Mostra d'Oltremare i passi giusti per il lavoro (2)

- "In buona sostanza – ha dichiarato l'Assessore Sonia Palmeri, - verrà ricostruito in scala un mercato del lavoro virtuoso, in cui scuola, istituzione, intermediari pubblici e privati, impresa.. sviluppano percorsi sinergici di crescita, per dare risposte ai giovani nella loro terra , valorizzandone le qualità". L'Assessorato regionale al Lavoro, quale ente promotore dell'evento sarà presente ad entrambe le giornate, per promuovere e comunicare tutte le importanti misure a favore dell'occupazione, messe in campo dalla Giunta Regionale. La prima Garanzia Giovani, appena conclusa, ha fatto registrare alla Campania le migliori performance d'Italia. Non solo migliaia di assunzioni, ma siamo i primi anche sulla nascita di aziende. Sono infatti ben 450 le piccole aziende nate in Campania da giovani NEET, il 52% del totale Italia, con un'occupazione indotta di altre 1000 persone. Eccellenti anche i risultati raggiunti con il collocamento obbligatorio, che in 2 anni ha fatto registrare ben 2.800 nuove assunzioni di disabili in Campania. "L'obiettivo di questi ed altri appuntamenti che seguiranno è l'ascolto e il dialogo costante con i giovani e le fasce più fragili, per realizzare concretamente con tutte le misure in campo, un mercato del lavoro equo, efficiente e inclusivo". (Ren)