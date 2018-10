Napoli: sabato la presentazione delle nuove opere dell'artista contemporaneo Ugo Nespolo

- Saranno presentate a Napoli, in anteprima nazionale, sabato 27 ottobre alle 18 nella sala del Gran Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento, le nuove opere dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo, grazie alla organizzazione di Omnia Arte. Si tratta di tre serigrafie che raffigurano altrettante professioni considerate dal pittore le più importanti della società moderna: il medico, il commercialista e l’uomo di legge. Le tavole, che hanno una tiratura ridotta e numerata in 99 esemplari, sono state ritoccate a mano dopo la stampa con la tecnica della foglia d’oro e del collage. Parteciperanno all’evento l’artista Ugo Nespolo e il presidente di Omnia Arte Luciano Passalacqua. Sono stati invitati i presidenti degli ordini professionali dei medici, degli avvocati e dei commercialisti.(Ren)