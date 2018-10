Sanità: Gruppo Caldoro, da De Luca uscite da avanspettacolo

- “Oggi abbiamo assistito al Crozza-De Luca sulla sanità. Ma come? Clientele, affarismo, camorra? Riprendendo il tormentone di Crozza, non le aveva portate lui in Campania? Questa è un’uscita da avanspettacolo” così il Gruppo Caldoro Presidente in Consiglio regionale della Campania commenta in una nota le dichiarazioni del Presidente della Giunta sul comparto sanitario. “La verità è tragica: la Campania è ultima in Italia sui LEA, sul 118 e sulla medicina del territorio, le barelle affollano le corsie degli ospedali, la sanità è nel caos” si conclude la nota del Gruppo Caldoro.(Ren)