Napoli: la città omaggia Rossini a 150 anni dalla morte, vi trascorse sette anni

- Per i 150 dalla morte di Rossini, l'Università di Napoli Federico II, il Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli e il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino dedicano tre giornate di studi al rapporto che legò il maestro alla capitale, agli influssi che ricevette dalla vita culturale del Mezzogiorno e ai capolavori che compose per la sala reale, dal 25 al 27 ottobre. Esperti di varie discipline si confronteranno sul repertorio e sulle dinamiche sociali, economiche, teatrali che caratterizzarono un'epoca. Nei locali della Biblioteca Nazionale di Napoli è allestita una mostra e sono previsti momenti musicali a cura del conservatorio napoletano che si alterneranno alle sessioni di studio. Rossini trascorse a Napoli sette anni, dal 1815 al 1822. L'inizio della sua attività coincise con una Restaurazione politica assai complessa e con eventi che ebbero una forte carica simbolica, l'incendio del Teatro di San Carlo e la morte di Giovanni Paisiello. Fu una stagione decisiva per la sua formazione di uomo e di artista, che volle sperimentare linguaggi musicali e temi d'opera in un momento storico segnato da molteplici tensioni. (segue) (Ren)