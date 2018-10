Campania: pubblicato dalla Regione il bando per il finanziamento delle piste ciclabili

- La Regione Campania ha pubblicato il bando di selezione per l’accesso ai finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Il provvedimento, adottato con decreto dirigenziale della direzione Generale della Mobilità della Regione, è un’opportunità importante per incrementare la sicurezza stradale dei ciclisti. Il bando, aperto fino al 22 novembre prossimo, è destinato ai comuni capoluogo della Regione Campania o ai comuni campani con una popolazione superiore a 20 mila abitanti. Si tratta di un cofinanziamento nella misura massima del 50%, per un valore massimo di 50 mila euro a intervento. Un provvedimento che tutela la sicurezza sulle strade e promuove mezzi di circolazione alternativi alle auto, migliorando qualità della vita cittadina e rispondendo agli obiettivi di una regione a vocazione turistica. (Ren)