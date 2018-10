Cultura: a Napoli la VI edizione del premio letterario Quaderni Ibero Americani (2)

- Alla rassegna, presentata da Filippo La Porta, verranno conferiti anche premi speciali, tra gli altri, allo scrittore uruguaiano Milton Fornaro, che visiterà Napoli per la prima volta e che ha deciso di ambientare nel capoluogo partenopeo il suo prossimo romanzo; a Ughetta Parisio, artista polivalente nel campo della pittura, della ceramica e delle decorazioni; ad Amarilis Gutiérrez Graffe, Console del Venezuela e Decano del Corpo Consolare di Napoli; a Davide Carnevale, artista. Inoltre, saranno consegnati anche il Premio Jolanda Beccaris e il Premio Paolo Tomasi. Per il terzo anno consecutivo e per volontà degli organizzatori del Premio, Napoli diventa lo scenario prescelto per rafforzare ulteriormente lo storico legame tra la città e la cultura spagnola e sudamericana. Nelle scorse edizioni hanno vinto il premio Alfredo Conde, Javier Reverte, Bernardo Atxaga, Luisa Castro e Juan Eslava Galán. (Ren)