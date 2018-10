Sant'Antimo: Chiariello (centrodestra), ancora sprechi da parte dell'amministrazione comunale

- "Dopo aver tanto brigato per tirarli su, adesso il sindaco di Sant'Antimo ha disposto l'ordine di demolizione dei mini ecomostri del pluri-rimaneggiato Progetto Jessica fabbricati davanti alla Casa Comunale, i cosiddetti ecostand meglio conosciuti dai cittadini come vespasiani. In due parole: ancora sprechi e sperperi di denaro pubblico all'insegna della nota locuzione partenopea 'chi fraveca e sfraveca nun perde maje tiempo". Lo ha reso noto il consigliere comunale coordinatore dell'Opposizione di Centrodestra di Sant'Antimo, Corrado Chiariello. "Naturalmente – ha aggiunto Chiariello - il nostro bravo primo cittadino sempre così attento ad informarci su Facebook sull'evoluzione dei massimi sistemi non ha informato i cittadini, non spiega chi è il responsabile di cotanto sperpero di pubbliche risorse, il perché e il percome, né, in tutti questi mesi ha fatto sapere se le opere Jessica da lui commissionate siano o meno state autorizzate dall'Anac, dalla Regione. Vuoi vedere che anche qui c'è lo zampino del famoso ed abusivo Dott. Domenico Lo Russo?". "Di esposti alle Autorità di vigilanza ne abbiamo già presentato uno ad ottobre dello scorso anno. Siamo pronti per il definitivo bis", ha concluso Chiariello.(Ren)