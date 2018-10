Ischia: Saiello (M5S), esenzione tasse per universitari già contenuta in nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualunque provvedimento che vada nella direzione di un aiuto alle popolazioni terremotate dell'isola di Ischia avrà sempre il nostro sostegno. Ed era scontato il nostro parere positivo alla proposta di esentare gli studenti che risiedono nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto dalle tasse regionali universitarie. Scontato soprattutto perché si tratta di un'iniziativa tra le tante contenute nella nostra proposta di legge presentata oltre un anno fa in Commissione Attività produttive, ma mai inspiegabilmente calendarizzata, nonostante l'impegno assunto in aula dal presidente Nicola Marrazzo. Sappiamo quanto vale la parola di questi signori, ma ora ci spieghino almeno perché non dar seguito a nessuna discussione su quel testo che, tra le altre misure a favore delle comunità terremotate, conteneva anche quella discussa oggi in Commissione". Così il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della discussione in Sesta Commissione sulla proposta della giunta per esentare gli studenti universitari dei tre comuni ischitani colpiti dal sisma dal pagamento della tassa regionale. (segue) (Ren)