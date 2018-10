Napoli: alla Biblioteca Nazionale ‘Squilibri’, incontri di lettura per studenti (4)

- Sarà la voce di Donatella Finocchiaro ad accompagnarci in questo viaggio, e le voci di tanti ospiti che verranno a raccontarci la loro storia di frontiera”. Il cuore della manifestazione sono sempre i lettori, in particolare i ragazzi delle scuole secondarie con le loro scelte di lettura: i concorsi "La pagina più amata" e “La pagina che non c’era” sono infatti al centro del progetto (80 scuole hanno partecipato ai due concorsi ogni anno), senza tuttavia dimenticare i tanti lettori appassionati di ogni età. L’obiettivo rimane promuovere la lettura, sensibilizzare e stimolare in particolare i giovani che saranno i veri protagonisti della rassegna. “La pagina che non c'era” offrirà anche quest'anno l'occasione agli studenti delle scuole italiane di incontrare scrittori e interpreti del mondo contemporaneo. Ci piace definire il nostro come un progetto di "lettura creativa": gli studenti leggono libri per riuscire a trovare la propria voce. Portiamo dunque gli scrittori tra i banchi promuovendo un concorso nazionale di scrittura per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado”, dichiara Maria Laura Vanorio, ideatrice del progetto. Reading, incursioni letterarie, poetiche, filosofiche, psicologiche e performance artistiche, con tanti ospiti che si alterneranno per raccontare e leggere pagine antiche e contemporanee sul tema della Frontiera. Gli Incontri di lettura, dal nuovo titolo Squilibri, giunti alla XII edizione, si svolgeranno in collaborazione con la prestigiosa Biblioteca Nazionale che ospiterà tutti gli appuntamenti. Tradizionalmente organizzati dalle associazioni culturali A Voce Alta e Soup, quest’anno si avvarranno di nuove collaborazioni con Officine Gomitoli e l’associazione La pagina che non c’era che, da molti anni, bandisce un concorso nazionale di scrittura mimetica e lettura creativa, certi che il lavoro in rete dia più proficui risultati. (segue) (Ren)