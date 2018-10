Cinema: rassegna all'Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte

- Giovedì 25 ottobre 2018 ore 20.00 prosegue la rassegna “Napoli nel Cinema” nell'Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte con il film drammatico La tavola dei poveri di Alessandro Blasetti con Leda Gloria, Raffaele Viviani, Salvatore Costa, Mario Ferrari. Il film è tratto dall’omonimo atto unico di Raffaele Viviani del 1931, racconta di un marchese decaduto e presidente di una società di beneficenza che viene involontariamente coinvolto in uno scandalo. Tutto si aggiusta, ma l’evento determina per il protagonista ugualmente una triste vecchiaia. Un film drammatico che vede lo stesso Viviani interprete, nella parte del Marchese Isidoro Fusaro. La sceneggiatura è firmata tra gli altri, oltre che da Raffaele Viviani, anche da Mario Soldati. La proiezione del film sarà preceduta dal consueto drink di benvenuto e dalla degustazione dei cioccolatini Nerovesuvio di Caterina Gambardella. La rassegna “Napoli nel cinema” è realizzata grazie al contributo della Regione Campania, è curata da Maria Tamajo Contarini e organizzata da Marialuisa Firpo per conto della società Stella Film srl. Si ringraziano gli Amici di Capodimonte onlus. Prossimo appuntamento giovedì 29 novembre 2018 ore 20.00 con la commedia Libera di Pappi Corsicato (Italia 1993, durata 85 minuti).(Ren)