Droga: arrestato trafficante nel casertano. Sequestrato ingente quantitativo di eroina e cocaina

- I Carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di Sessa Aurunca, coadiuvati dal nucleo cinofili carabinieri di Sarno (Sa), hanno arrestato a Mondragone, comune in provincia di Caserta, il 52enne Giacinto Bosco per traffico di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in casa di Bosco, e sottoposto a sequestro, 3,8 kg. di eroina e 760 grammi di cocaina, nonché la somma contante di 10.000 euro. In particolare lo stupefacente, verosimilmente destinato a rifornire il mercato del litorale casertano, è stato rinvenuto murato all'interno dell'intercapedine di un tramezzo del balcone dell'abitazione. La droga sequestrata, di ottima purezza, corrisponde ad circa 70.000 dosi singole; l'attività di spaccio "per strada" avrebbe potuto fruttare più di 1.500.000 di euro. Il Bosco all'atto del controllo ha tentato di darsi alla fuga strattonando i militari che sono comunque riusciti a bloccarlo. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.(Ren)