Napoli: smantellata dai carabinieri "banda del buco" di 12 elementi (2)

- L'indagine partì proprio da una tentata rapina alla gioielleria Bulgari ubicata nella lussuosa Via dei Mille nel gennaio 2017 che ha portato i carabinieri a identificare i malviventi ed a chiarirne le mansioni. Questi erano, infatti, tutti specializzati: prima studiavano a tavolino le difese passive degli obiettivi, poi gli specialisti dei sopralluoghi entravano negli obiettivi e li "mappavano" per individuare le via d'accesso e di fuga e prendere le misure dei buchi da realizzare; era quindi il turno degli "scavatori", conoscitori della rete fognaria di Napoli, che si occupavano della realizzazione del buco mentre i "pali", radiotrasmittente alla mano, li facevano lavorare tranquilli controllando i movimenti in superficie. Alla fine, dopo attività di scavo durate anche mesi, i malfattori uscivano dalle fogne con tute integrali e stivaloni di gomma quindi, con volto travisato e armati di pistole, assalivano gli impiegati di banca o i commessi delle gioiellerie costringendoli ad aprire caveau e cassette di sicurezza. Per muoversi meglio, inoltre, i malfattori si avvalevano di una guardia giurata e di un dipendente del "servizio fognature" del comune di Napoli. Nove arrestati sono finiti in carcere, tre ai domiciliari. Tre elementi della banda erano stati già arrestati in flagranza durante l'indagine: furono sorpresi a Quarto, comune in provincia di Napoli, uno dopo aver tentato un furto in una gioielleria e due con addosso una semiautomatica. Sequestrati, infine, nel corso dell'attività, trapani, un martello pneumatico, lampade da minatore, divise di istituti di vigilanza privata e delle Poste italiane. (Ren)