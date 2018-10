Benevento: Masiello (Coldiretti), sindaci sostengano il piano per il parco Taburno

- "Il Taburno-Camposauro può diventare il primo ente della Campania ad approvare il 'piano parco', strumento indispensabile per l'accesso ai fondi comunitari e al PSR. Un'occasione che non possiamo perdere e che crea un vantaggio diffuso all'ambiente, all'agricoltura e all'indotto economico". È il commento di Gennarino Masiello, presidente provinciale e vicepresidente nazionale di Coldiretti, alla pubblicazione sull'albo pretorio e sul Burc - annunciata dal commissario Vito Busillo - dello strumento di pianificazione. Ci vorranno 60 giorni dalla pubblicazione per l'approvazione definitiva del documento, che costituirà l'architettura normativa per indirizzare gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità, di tutela del paesaggio e dell'identità storico-culturale, di sviluppo per l'agricoltura di qualità e biologica, di un uso corretto delle risorse e del turismo sostenibile, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti. (segue) (Ren)