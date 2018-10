Maltempo: Borrelli (Verdi), invece di chiudere le scuole fare manutenzione ordinaria

- "Al di là delle condizioni di rischio dovute a particolari situazioni, dove è necessario quell'intervento di messa in sicurezza che solo risorse nazionali possono fare e che invochiamo da anni, invece di chiudere le scuole per un'allerta arancione, molti Sindaci dovrebbero avere maggior attenzione sulla manutenzione ordinaria, a cominciare dalla pulizia costante delle caditoie". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando che "qualche settimana fa aveva sollecitato i Sindaci a dare notizia degli interventi alle caditoie fatti in vista dell'approssimarsi delle piogge autunnali, non ricevendo risposte, eccezion fatta per Pompei e Praiano".(Ren)