Biodiversità: sinergia con Federico II di Napoli per salvaguardia Costa Licola, Foce Volturno e Lago Falciano

- Firmato oggi l'accordo di collaborazione tra l'Ente Riserve Regionali "Costa di Licola – Foce Volturno" e Lago "Falciano" ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per l'avvio di alcune attività finalizzate alla conservazione e gestione della biodiversità ed agroecosistema e valorizzazione delle produzioni locali. Particolare attenzione alle specie in via di estinzione ed a quelle aliene. Soddisfatto il presidente il dottor Giovanni Sabatino da qualche mese è alla guida dell'Ente. "Questo è solo l'inizio di un proficua collaborazione con l'Università Federico II per affrontare le diverse criticità del territorio. In particolare la nostra attenzione si concentrerà anche sulla limitazione delle specie aliene e della loro interferenza negli habitat naturali e seminaturali". "Sulla stessa linea il professor Luigi Esposito, docente di Gestione delle Risorse Naturali e dei Parchi che dichiara che da questa collaborazione nasceranno iniziative finalizzate ai programmi di ricerca, di trasferimento tecnologico e di formazione/divulgazione didattico scientifica negli agroecosistemi presenti". Per l'area protetta si delinea sempre di più uno straordinario laboratorio di ricerca e sperimentazione scientifica, serbatoio di opportunità in termini di crescita economica e sviluppo dell'occupazione nell'ambito di una valorizzazione delle notevoli valenze ambientali di tutto il territorio.(Ren)