Sant’Antimo, Chiariello (Centrodestra): sindaco Russo insulta vecchia giunta

- “Oramai il sindaco Russo non è più credibile, troppe volte è stato preso con le mani nella marmellata: con il PuC privo di copertura, con un buco da 1 milione di euro, così come su altri ammanchi sui quali sta lavorando alacremente il Collegio dei Revisori anche a seguito delle nostre denunce. Ammanchi e sperperi in feste e festicciole, con costi a carico dei cittadini, che in un solo anno totalizzano quanto da noi speso in ben dieci anni”. Lo ha detto il Consigliere comunale di Sant’Antimo, Corrado Chiariello, Coordinatore dei consiglieri comunali di opposizione di centrodestra. “Quanto agli insulti alla precedente giunta, - ha aggiunto Chiariello – vale la pena di ricordare come lo stesso Russo si sia adoperato in tutti i modi per imbarcare con sé diversi esponenti di quelle amministrazioni”. “Adesso – ha concluso Chiariello -, le nefandezze fin'ora da noi denunciate sono ben poca roba rispetto al dossier-sprechi che stiamo ultimando”.(Ren)