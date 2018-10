Napoli: alla Biblioteca Nazionale ‘Squilibri’, incontri di lettura per studenti (5)

- “E con le parole di Nicola Lagioia sull’Internazionale vorrei ricordare che cosa abbiamo perso con Alessandro Leogrande, continua Pomarici: “In un paese sempre più allo sbando, riusciva a unire lo spirito analitico alla passione civile. Si è occupato in modo serio di criminalità… Di sfruttamento sul lavoro senza retorica. Di migranti e migrazioni in modo così profondo che – visto lo spettacolo offerto negli ultimi mesi – l’intera classe politica nazionale di destra e di gran parte della sinistra dovrebbe sprofondare nella vergogna, per come non è stata capace di avvalersene. Ma la politica in Italia nemmeno ha idea di quali siano le menti migliori del paese”. E poi continua: “E noi una di queste menti abbiamo voluto ricordare con forza. Attorno a questo tema abbiamo costruito il programma all’interno del quale mi piace segnalare la presenza della scrittrice slovena e senatrice della Repubblica Tatjana Rojc che nel suo libro ci parla di un tema novecentesco piuttosto dimenticato, quello della frontiera tra Trieste e la Slovenia, nonché la proiezione del documentario Effatà Road tra naufragi e nuovi incontri di Martino Lo Cascio, che lavorando, come psicologo e come regista, principalmente sui temi del disagio sociale, delle migrazioni e dell’inchiesta antropologica ci racconterà la sua esperienza”. E’ il tentativo - attraverso una più articolata declinazione del tema Frontiere - di offrire parole nuove per descrivere un fenomeno enorme, contribuendo a innescare una discussione diversa su di argomento fondamentale del nostro mondo contemporaneo. Se i dati sugli andamenti demografici globali sono credibili è fondamentale ragionare specificamente sui modi in cui la letteratura – attraverso le traduzioni, ad esempio – da sempre incontra il tema della migrazione, o il cinema, proponendo alcuni film sul tema e/o incontri con attori e registi sensibili all’argomento. (segue) (Ren)