Napoli: completata la selezione dei professionisti ammessi alla short list comunale del condono edilizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale Alessandra Sardu con delega al Condono ha dichiarato: "E' giunta al termine una complessa procedura amministrativa, che stiamo portando avanti ormai da molti mesi, ed esprimo profonda soddisfazione per questo risultato che è stato possibile grazie ad un importante lavoro di squadra con il dirigente e il suo team. Le passate leggi sul condono hanno prodotto un'enorme quantità di istanze relative ad immobili situati in zona vincolata, che nel caso di Napoli si aggirano intorno alle ventiduemila pratiche. Pertanto mi sono trovata a dover risolvere un problema amministrativo complesso e di grande impatto sociale, perché da un lato ci sono i cittadini che attendono ormai una risposta da decenni, e dall'altro mi è subito stato evidente che la dotazione di personale dell'Ufficio Condono rispetto alla mole di lavoro era del tutto inadeguata. Per questa ragione, con un'articolata procedura amministrativa, improntata ai principi di trasparenza ed efficienza, è stata costituita questa short list di esperti, con la convinzione personale che la partecipazione dei privati all'azione amministrativa sia assolutamente positiva e debba essere incentivata. Adesso si potrà finalmente entrare nel vivo con quest'interazione, che mi auguro porterà in tempi ragionevoli al totale smaltimento delle pratiche di condono giacenti." (Ren)