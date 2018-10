Napoli: domenica i migliori vini italiani premiati dal Gambero Rosso (3)

- Un parterre educato alla qualità, all'eccellenza, al valore della produzione che ama viaggiare e scoprire i territori il pubblico atteso che segue i grandi eventi di Città del gusto Napoli Gambero Rosso. Durante l'evento, in linea con il mood della serata, sarà possibile degustare in abbinamento un percorso food creato con alcune delle migliore aziende produttive ed importanti protagonisti, selezionati dal Gambero Rosso, per avvalorare il concetto cardine dell'evento: garanzia di qualità ed eccellenze delle migliori realtà vitivinicole italiane. Il percorso realizzato dalla Città del gusto Napoli è capitanato dallo Chef Giovanni Pastore, già chef del Gambero Rosso Napoli ma attualmente coinvolto in esperienze internazionali alle Maldive e in Tanzania, insieme agli allievi della Gambero Rosso Academy Napoli. Gli ospiti verranno deliziati dalla sua cucina e dall'eccellenza delle materie prime, come le primizie dell'azienda ortofrutticola Calviati insieme a prodotti della panificazione dei fratelli Malafronte, in abbinamento ai prodotti caseari di Sogni di Latte. A seguire i fratelli Malafronte proporranno al pubblico i loro panettoni natalizi di cui presenteranno l'intera collezione. Con loro il Gelatiere Emilio Panzardi dell'omonima gelateria di Maratea noto per i suoi gelati preparati con ingredienti di altissima qualità (fra cui numerosi presidi Slow Food) e innovative ricette. (Ren)