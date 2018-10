Ue: Cesaro (FI), fallimento annunciato subito misure di accelerazione della spesa

- "I dati sulla spesa dei fondi europei in Campania anticipati da Repubblica sono la riprova dell'assoluto fallimento delle politiche di sviluppo del governatore De Luca peraltro da noi denunciato a gran voce già a luglio scorso allorché la prestigiosa associazione Studi Ricerche Mezzogiorno confermò, con un'analisi assolutamente puntuale, ciò che intanto veniva già intravisto dalla Corte dei Conti: un disastro annunciato che pagheremo caro in termini di mancato sviluppo". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Adesso – ha aggiunto Cesaro –, a tutto questo si aggiunge un'ulteriore preoccupazione: chi in cinque mesi è riuscito a spendere solo 200 milioni di euro difficilmente riuscirà a spenderne 300 in 80 giorni". "Per questo, come già ampiamente suggerito dai nostri emendamenti alle ultime manovre regionali, auspichiamo l'attivazione di tutte le misure possibili di accelerazione della spesa coinvolgendo e supportando gli enti locali per la realizzazione o il completamento di importanti infrastrutture decisive per lo sviluppo". "Questo perché - conclude il Capogruppo regionale campano di Forza Italia - alla preoccupazione di dover restituire queste importantissime risorse si aggiunge anche il timore di un loro spreco nella logica del doverli spendere subito e a tutti i costi".(Ren)