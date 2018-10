Olio: Frantoi aperti, domenica iniziativa di solidarietà della Coldiretti Campania

- Alla scoperta dell'olio extravergine d'oliva campano con un percorso gratuito, riservato ai diversamente abili, su tutto il territorio regionale. È il tema dell'iniziativa "Frantoi Aperti alla Solidarietà", promossa dall'organizzazione degli olivicoltori Aprol Campania, in collaborazione con la federazione regionale di Coldiretti, domenica 28 ottobre 2018 dalle 10 alle 12. Nelle cinque province della regione sono coinvolti 13 frantoi, dove altrettanti tecnici di Aprol faranno da tutor dell'olio per gli ospiti, guidandoli all'interno degli impianti produttivi e dove possibile anche negli uliveti. Alla fine del percorso i visitatori potranno seguire un laboratorio di degustazione dell'olio Evo per imparare a riconoscerne i sentori e le caratteristiche. Le associazioni di volontariato che operano sul territorio possono prenotare la visita rivolgendosi agli uffici Coldiretti o ai referenti provinciali di Aprol. Gli oleifici coinvolti sono: in provincia di Avellino il frantoio Barbieri di Paternopoli e il frantoio Fam di Venticano; in provincia di Benevento il frantoio Zampelli di San Nicola Manfredi; in provincia di Caserta il frantoio Rao di Sant'Angelo D'Alife, il frantoio Mondrone di Caiazzo, il frantoio Fragola Spinosa di Piedimonte Matese e il frantoio Migliozzi di Teano; in provincia di Napoli l'azienda Ambrosio di Terzigno; in provincia di Salerno l'oleificio Candela di Buccino, il frantoio Galardo di Roccadaspide, le fattorie Degli Alburni di Aquara, il frantoio Peteca di Giffoni Valle Piana e l'oleificio Val Calore di Castel San Lorenzo. Testimonial di Frantoi Aperti 2018 è Nicola Ruzza, giovane di Fontanarosa affetto dalla sindrome di Down, che il 2 giugno è stato insignito dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per "il suo esempio di grande umiltà, impegno e dedizione per la vita, il lavoro e il sociale". (segue) (Ren)