Napoli: alla Biblioteca Nazionale ‘Squilibri’, incontri di lettura per studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riflessione necessaria ora e sempre. “Il mondo non ha un nome. I nomi esistono solo sulle carte geografiche. Diamo un nome per non perdere l’orientamento. Tuttavia, quei nomi li abbiamo coniati proprio perché avevamo perso l’orientamento. Non si può perdere il mondo. Siamo noi il mondo.” Così scrive lo scrittore americano McCarthy nella sua Trilogia della frontiera. “Nei quattro giorni di incontri cercheremo di capire quali siano oggi le frontiere del mondo – dichiara Alessandra Calvo, presidente di Soup - quelle strisce di territorio a ridosso del confine, ufficialmente delimitate e riconosciute, quale sia la loro funzione oggi, come siano vissute dai popoli, come siano strumentalizzate, usate come barriere invalicabili. Ma cercheremo soprattutto di ascoltare le parole dei libri, le poesie, i pensieri che hanno attraversato la storia della letteratura, di capire quali siano i nostri confini interni – continua Calvo - quelli che ci portano in relazione con l’altro, per quale motivo l’altro, così spesso, sia considerato uno straniero, un barbaro. Cercheremo inoltre di iniziare un viaggio che possa portarci ai confini fra reale e irreale.” (segue) (Ren)