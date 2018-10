Pompei: domani alla Casa del Triclinio la XIX edizione della vendemmia nell'area archeologica

- La rituale raccolta delle uve dei vigneti nell'area archeologica di Pompei si ripropone, come da tradizione, giovedì 25 ottobre, presso il vigneto della Casa del Triclinio estivo, per celebrare la XIX edizione della vendemmia, frutto di un rigoroso percorso scientifico di studio delle antiche tecniche di viticoltura. Brindisi di buon augurio alle ore 10,00 con il Direttore Generale Massimo Osanna e il Prof. Piero Mastroberardino per celebrare la consolidata collaborazione con l'Azienda Vinicola Mastroberardino che, nell'ambito degli studi di botanica applicata all'archeologia condotti dal Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco archeologico di Pompei, si è negli anni presa cura delle ricerche preliminari, dell'impianto e della coltivazione dei vigneti dell'antica Pompei, oltre a dar vita al pregiato vino "Villa dei Misteri". Quest'anno gli appassionati di vino potranno degustare il Villa dei Misteri Annata 2011, prima produzione frutto dell'uvaggio storico di Piedirosso e Sciascinoso cui si aggiunge il primo raccolto di Aglianico. (segue) (Ren)