Napoli: domenica i migliori vini italiani premiati dal Gambero Rosso

- Domenica 28 ottobre, a partire dalle ore 18, presso l'Eurostars Hotel Excelsior (Via Partenope 48 Lungomare di Napoli) avrà luogo l'ottava edizione di Tre Bicchieri a cura della Città del gusto Napoli, il network di divulgazione enogastronomica e grandi eventi del Gambero Rosso. Un evento dedicato ai top wine italiani con l'obiettivo di mettere in contatto i migliori produttori di vino con un pubblico di esperti e amanti del buon bere. Sarà presente un'ampia selezione delle etichette premiate Tre Bicchieri nella guida Vini d'Italia 2019 che da oltre 30 anni racconta lo scenario vitivinicolo d'Italia più autorevole e d'élite, spaziando tra le zone che da sempre sono maggiormente vocate alla produzione di vino e il nuovo scenario enoico. E da quella prima edizione datata 1988, in un momento molto difficile della storia recente del vino italiano, molto è cambiato. A cominciare dai numeri: oggi sono oltre 2500 produttori censiti (tra loro 129 new entry per l'edizione 2019) e quasi 23mila vini in un panorama sempre più ricco, fatto di mille terroir diversi, di mille e più uve della tradizione e internazionali. La guida, tradotta ogni anno in inglese, tedesco, cinese e giapponese, è diventata un riferimento internazionale per addetti ai lavori e appassionati del settore. (segue) (Ren)