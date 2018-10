Olio: Frantoi aperti, domenica iniziativa di solidarietà della Coldiretti Campania (2)

- "Da quest'anno – ha spiegato a Francesco Acampora, presidente di Aprol Campania – la nostra organizzazione intende legare il valore dell'olio extravergine all'impegno sociale. Vogliamo aprire l'educazione alla sana alimentazione a tutti, senza barriere. Spesso l'approccio al gusto e all'alta qualità è vissuto come un'esperienza riservata a pochi gourmet. Il cibo giusto, sano e garantito secondo noi invece deve essere patrimonio condiviso e accessibile. Oltre alle note qualità organolettiche dell'olio extravergine, è importante trasferire le informazioni utili a riconoscerne le caratteristiche legate alla biodiversità del territorio. Un ringraziamento speciale va ai frantoi che hanno aderito all'iniziativa di Aprol, dimostrando grande sensibilità". La Campania possiede oltre 74 mila ettari coltivati ad oliveto, di cui il 5% circa con metodi di produzione biologica. Le principali varietà olivicole campane sono: l'Ogliarola, la Marinese e la Ravece in provincia di Avellino; l'Ortice, l'Ortolana e la Racioppella in provincia di Benevento; l'Asprinia, la Tonda, la Caiazzana e la Sessana in provincia di Caserta; l'Olivo da olio (detta anche Cecinella o Minucciolo) in penisola Sorrentina, Napoli; la Rotondella, la Carpellese, la Nostrale, la Salella, la Biancolilla e la Pisciottana in provincia di Salerno. A queste autoctone vanno aggiunte varietà come il Leccino e il Frantoio, che pur non essendo autoctone sono presenti da lungo tempo in varie zone della regione. L'olio nuovo esprime al meglio le proprietà organolettiche, antiossidanti e nutrizionali che tendono a deperire nel tempo. In Campania sono cinque le Dop: Cilento, Colline Salernitane, Irpinia - Colline dell'Ufita, Penisola Sorrentina e Terre Aurunche. (Ren)