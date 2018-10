Benevento: Masiello (Coldiretti), sindaci sostengano il piano per il parco Taburno (2)

- "Le aree parco – ha sottolineato Masiello – non vanno vissute con un approccio di pura conservazione, ma come l'occasione per dare un'organizzazione ed una visione al territorio. Se consideriamo che quasi il 50% dell'agricoltura di qualità viene realizzata dentro o a ridosso di queste aree, riusciamo a comprendere il valore di una gestione efficiente dei parchi. L'approccio va ribaltato anche rispetto ai vincoli, introducendo massicce dosi di buon senso e trasformando i limiti in punti di forza. Da qui deve partire un'azione di marketing territoriale, come avviene già in tante realtà italiane ed europee. Il parco diventa brand del territorio, un marchio che evoca ambiente e sostenibilità. Sta nella capacità di costruire questo brand la chance di trasferire l'evocazione della qualità ambientale alla qualità dei prodotti agroalimentari. Nel parco si esprime al massimo la multifunzionalità agricola, fatta di produzioni e servizi, di cibo e turismo, di valori e cultura. Esporre sulle etichette il marchio del parco significa aggiungere valore al prodotto, potenziandone la capacità di trovare mercato. Tutto questo può avvenire se si programma e si pianifica cosa fare nei prossimi anni. Pertanto invito i sindaci dei Comuni ricadenti nel Parco del Taburno a sostenere questo percorso fino in fondo, favorendo anche un ritorno ad una gestione ordinaria dell'ente". (segue) (Ren)