Cinema: "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" in occasione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica

- Al via domani, martedì 23 ottobre, l'ottava edizione di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", la rassegna diretta da Antonella Di Nocera che porta in città oltre 40 film dal programma della 75. Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia (posto unico 3 euro). Da quest'anno la rassegna punta a favorire maggiormente la disseminazione culturale del cinema in ambito giovanile con oltre 2000 studenti delle scuole superiori coinvolti nelle proiezioni mattutine in programma. Ottimo anche il riscontro, con 400 richieste pervenute, per la campagna di accrediti culturali - ancora aperta - rivolta a tutti gli studenti della Campania (per info scrivere a veneziaanapoli@gmail.com). In cartellone per la prima giornata al Cinema Astra l'anteprima di "The other side of the wind" di Orson Welles (ore 18,30), che arriva in esclusiva sul grande schermo prima della distribuzione su Netflix dal 2 novembre. L'ultimo lavoro incompiuto del regista americano, girato tra il 1970 e il 1976 e completato nel 2017 dal produttore Frank Marshall (direttore di produzione al tempo delle prime riprese), racconta del famoso cineasta J.J. "Jake" Hannaford (interpretato da John Huston) che ritorna a Hollywood, dopo anni di esilio volontario in Europa, con l'idea di portare a termine l'innovativo film che segnerà il suo ritorno. (segue) (Ren)