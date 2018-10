Teatro: venerdì a La giostra di Napoli in scena "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 26 ottobre, alle ore 20.30, al teatro La giostra di Napoli, andrà in scena in prima assoluta "Anna Cappelli (CanticOpera)" di Annibale Ruccello, rinnovato nella messa in scena dal regista Massimo Finelli. Presentato da Akerusia Danza, l'allestimento si avvale della presenza in scena di Patrizia Eger, affiancata da Michelangelo Esposito, Matteo De Luca, Chiara Cucca, Sabrina Gallo, Sissy Brandi, Eleonora Migliaccio, Valentina Vittoria. Gli interventi di danza sono a cura di Akerusia Danza, con la coreografia di Elena D'Aguanno per la danzatrice Benedetta Musella, e i disegni di Grazia Iannino. Un'impiegata comunale, cresciuta con ambizioni analogamente comuni, muore nel tentativo di costruirsi e preservare un'identità che va in pezzi suo malgrado. E' una storia d'amore incastrata tra le ganasce della solitudine e di un mal posto senso di quanto è mio, dove uccidere l'oggetto del proprio desiderio significa confondere mio con io. Chi se ne va porta con sé una parte importante, per alcuni inaccettabile. (segue) (Ren)