Benevento: nascondeva droga in una galleria ferroviaria, arrestato dalla Polizia

- La Polizia di Stato di Benevento ha arrestato un 52enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto era solito occultare ingenti quantitativi di hashish al di sotto di una galleria ferroviaria, della tratta Benevento- Napoli, nei pressi della stazione “Libertà” del capoluogo sannita. I poliziotti, dopo continui appostamenti effettuati all’interno del tunnel, in completa oscurità e muniti solo di un visore notturno hanno sorpreso il 52enne proprio mentre si accingeva a nascondere ben 12 panetti della sostanza, in alcune fessure presenti lungo le pareti. Inoltre, nell’abitazione dell’indagato, all’interno della sua cassetta postale, della cantina a lui in uso e di un sottoscala, con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia Penitenziaria, gli agenti hanno rinvenuto altri quantitativi di sostanze stupefacenti tra cui marijuana e cocaina, oltre ad una somma di denaro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e del mannitolo, usato come sostanza da taglio. (Ren)