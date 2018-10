Napoli: controlli ai passi carrabili cittadini, centinaia non in regola

- Prima settimana di controlli in materia di passi carrabili per la nuova task force della polizia locale di Napoli. Gli agenti hanno eseguito oltre 200 controlli in varie zone della città, con particolare attenzione a via Posillipo, via Terracina, via Marechiaro, via Medina, via Petrarca, e via Caravaggio. Una attività intensa da cui sono scaturite ben 22 sanzioni per violazione dell'art. 22 del Codice della Strada, sia per mancanza di autorizzazione al passo carrabile, sia per la presenza di autorizzazioni non rinnovate nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale; mentre, per altri 105 Passi Carrabili , si è reso necessario il ricorso ad ulteriori controlli in sede amministrativa, che saranno posti in essere nel corso delle prossime settimane.(Ren)