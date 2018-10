Autonomie: Caldoro (FI), anche al Sud e si parta dai diritti costituzionali

- "Accettare la sfida della autonomia al Sud ma non si ragioni sui livelli delle prestazioni ma del fabbisogno" è la sintesi di un video sui social di Stefano Caldoro, esponente di Forza Italia ed ex governatore della Campania, che rilancia e spiega la sfida della autonomia del Sud. "C'è una disputa – ha spiegato il Capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania - in questi mesi tra Nord e Sud, tra chi al Nord vuole autonomia, Veneto, Lombardia e anche Emilia Romagna ed il Sud. C'è un accordo politico ampio, dalla Lega al Pd, per dire che queste Regioni devono avere più autonomia. La loro tesi è: sono più bravi a gestire alcuni servizi e quindi devono decidere le Regioni al posto dello Stato. L'autonomia è una cosa importante, seria e va sostenuta. Dall'altro il Mezzogiorno che dice: non siamo ancora pronti, dobbiamo fermare questo processo altrimenti il Paese si divide". "In questa disputa qualche elemento di conoscenza. Penso e sostengo che deve andare avanti il processo dell'autonomia ma non con un Paese spaccato in due. Questa mattina, per fare un esempio, il Presidente della Regione Lombardia in un'intervista dice che deve assumere infermieri e medici perché i tanti ospedali hanno bisogno di personale ma lo Stato lo impedisce perché c'è il blocco del turn over. Sembrerebbe una cosa normale e giusta se la Lombardia però fosse uno Stato". (segue) (Ren)