Autonomie: Caldoro (FI), anche al Sud e si parta dai diritti costituzionali (3)

- "Il tema è un altro – ha rilanciato Caldoro - perché questo Paese, nella discussione del federalismo, non ha ancora un elemento unico per tutti. L'elemento del fabbisogno nazionale. Cioè quanti medici, quanti infermieri, quanti asili nido deve avere l'Italia? Quanto deve avere come media unica un cittadino di Napoli ? una media che deve essere uguale a quella di un cittadino di Milano? Questo è il tema. Noi non abbiamo ancora i fabbisogni nazionali, cioè non abbiamo conteggiato quella che è una parità per tutti, almeno sui diritti costituzionali, l'istruzione, l'assistenza, la sanità, la sicurezza. È questo quello che manca nel nostro Paese e nessuna legge l'ha più scritto". "Noi non vogliamo bloccare dal Sud l'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia ma è il contrario: dobbiamo dire che l'autonomia va fatta sulla base della parità. È questo che manca nella discussione politica, una questione chiara, semplice, cioè tutti devono essere trattati alla stessa maniera. Poi, chi è più bravo va avanti, ma il punto di partenza deve essere unico" ha concluso Caldoro. (Ren)