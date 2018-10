Napoli: pubblicato bando per servizio bike sharing in città

- Il Comune di Napoli ha pubblicato sul sito istituzionale l'Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere, in via sperimentale e per la durata di tre anni, l'attività di bike sharing a flusso libero (free floating) in città, così come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 434 del 13 settembre 2018. Il bike sharing dovrà essere attivo 24 ore su 24 sull'intero territorio del Comune di Napoli con una flotta che, a pieno regime, potrà essere costituita fino a un massimo di 6.000 biciclette. Potranno essere messe a disposizione sia biciclette tradizionali che a pedalata assistita. L'avviso pubblico resterà aperto per un anno, salvo il raggiungimento del limite massimo della flotta fissato in 6.000 biciclette. L'avviso è prorogabile di un ulteriore anno qualora le offerte presentate non raggiungano il limite massimo di biciclette. "È un ulteriore passo per la promozione della mobilità ciclabile in città" – ha commentato l'assessore Calabrese -. La diffusione del bike sharing contribuirà alla crescita degli spostamenti ecosostenibili e condivisi, in alternativa all'uso dell'auto privata. Si concretizza uno degli obiettivi del nostro PUMS per la realizzazione di un nuovo modello di mobilità, attento ai temi della protezione dell'ambiente e della tutela della salute".(Ren)