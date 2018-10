Caserta: rinnovato Progetto "Accolti e Attivi", lavoro a rifugiati nella Reggia (2)

- "Sul piano politico – ha aggiunto Felicori - un'esperienza come la nostra può essere anche criticata, ci mancherebbe. Ma sul piano legislativo, non c'è nulla da eccepire. Sul piano pratico, l'apporto di questi ragazzi è stato fondamentale per restituire alla cittadinanza e ai turisti zone del Parco poco frequentate ma di un fascino estremo". Alla conferenza stampa di stamane ha preso parte anche Maria Vitiello, presidentessa della cooperativa Solidarci: "Il rinnovo dei tirocini alla Reggia di Caserta è l'ulteriore passo di un percorso avviato dalla nostra cooperativa negli ultimi 4 anni all'interno della rete SPRAR. Quando abbiamo iniziato questa partnership non pensavamo di ottenere tanti riscontri così positivi. In particolare ci ha colpito il modo con cui i dipendenti e il personale della Reggia hanno accolto i rifugiati: sono diventati parte di una grande famiglia, e questo è commovente". Fondamentale per l'avvio dei tirocini, il contributo e il know how dell'agenzia per il lavoro "Mestieri", diretta da Mauro Falardo che ha aggiunto: "Al di là della eco mediatica, ciò che ci ha colpiti è il favore che quest'iniziativa ha ottenuto tra i casertani che ogni giorno vivono il parco della Reggia e che hanno potuto constatare l'utilità della nostra idea". Dal canto suo, Angelo Ferrillo, presidente dell'Arci di Caserta ha ribadito che "sono buone prassi come questa a testimoniare che lo Sprar non va indebolito, ma rafforzato. L'esperienza realizzata alla Reggia di Caserta potrebbe essere mutuata in tanti altri contesti museali e non solo. I rifugiati e i richiedenti asilo sono una risorsa da utilizzare al meglio, e noi abbiamo dimostrato con i fatti che non si tratta di un'utopia politica ma di una concreta possibilità". (segue) (Ren)