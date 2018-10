Caserta: rinnovato Progetto "Accolti e Attivi", lavoro a rifugiati nella Reggia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza stampa di questa mattina è intervenuto anche il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto che ha definito il progetto "Accolti e Attivi" come un esperimento positivo, "che ha dimostrato la vitalità che contraddistingue la provincia di Caserta. Difficilmente associazioni ed enti pubblici riescono a lavorare in modo tanto sinergico, soprattutto quando bisogna bilanciare la necessità dell'integrazione dei beneficiari dello Sprar, con quelle che sono le reali esigenze del territorio. La mia speranza – ha concluso Sua Eccellenza Ruberto – è che questo modello sia esportato anche in altre realtà". Dal canto suo, il direttore del Parco, il geometra Leonardo Ancora ha specificato che "i tirocinanti sono stati impegnati cinque giorni su sette, dalle nove alle 14, e il loro lavoro è stato prezioso. Hanno lavorato sia nella manutenzione ordinaria di uno dei parchi monumentali più grandi d'Europa, con i suoi 124 ettari di estensione, sia in vere e proprie operazioni di bonifica, in particolar modo nell'area detta del Bosco Vecchio. Anche grazie all'impegno dei quattro tirocinanti-rifugiati è stato possibile restituire alla cittadinanza e ai turisti aree secondarie tornate agli antichi splendori". (Ren)